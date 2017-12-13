Yol Durumu

Rus subaydan Esad'a engel

13 Aralık 2017, Çarşamba
Putin, Türkiye ziyareti öncesi Suriye’deki Rus Üssü’ne gitti. Kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Esad’ı ise bir Rus subayı durdurdu. Eliyle Esad’ı engelleyerek tarihi bir mesaj verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları