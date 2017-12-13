Rus subaydan Esad'a engel

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Putin, Türkiye ziyareti öncesi Suriye’deki Rus Üssü’ne gitti. Kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Esad’ı ise bir Rus subayı durdurdu. Eliyle Esad’ı engelleyerek tarihi bir mesaj verdi.
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