Rus savaş gemisi Boğaz'dan Türk bayrağıyla geçti

Rus savaş gemisi, "Andreevsky" gönderine Türk bayrağını çekerek İstanbul boğazından geçti.
Rus savaş gemisi Boğaz'dan Türk bayrağıyla geçti21 Mart 2018, Çarşamba
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