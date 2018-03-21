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Rus savaş gemisi Boğaz'dan Türk bayrağıyla geçti

21 Mart 2018, Çarşamba

Rus savaş gemisi, "Andreevsky" gönderine Türk bayrağını çekerek İstanbul boğazından geçti.

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