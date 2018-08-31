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Rus ordusuna robotik kamuflaj

31 Ağustos 2018, Cuma

Rusya’da askerler için özel olarak üretilen robotik kamuflaj bütün testleri geçti. Kamuflajı kullanan askerler, tek eliyle makineli tüfekle hedefi tam isabet vurabiliyor.

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