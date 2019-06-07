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Rus istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

07.06.2019 11:45

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan  'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçti.


Marmara Denizi'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus istihbarat gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

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