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Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı (Video)

05.10.2019 02:15

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.


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