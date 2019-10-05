Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı (Video) 05.10.2019 02:15

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.