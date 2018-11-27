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Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

27 Kasım 2018, Salı

2016 yılında suikaste kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dava dosyasında, Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni ulaşılan görüntülerde Altıntaş'ın suikastten bir gün önce evinde bulunan "cihadi" kitapları bavula koyarak bir markete bıraktığı görülüyor.


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