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Rus, Alman ve İngiliz turistler Türkiye'ye akın etti

18.04.2019 18:18

Dünya turizminin cazibe merkezlerinden olan Antalya'ya yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25'lik bir artış yaşandı. Ayrıca küresel yatırımcıların gözdesi durumunda bulunan kentte yabancılara konut satışında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47'lik bir artış göze çarptı.


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