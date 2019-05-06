Haberler Web TV Rumlardan küstah tehdit

Rumlardan küstah tehdit

06.05.2019 16:22

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayan Fatih gemisi ile ilgili Rum yönetimi küstah bir tehditte bulundu. Rumlar Fatih gemisinde görev alan personeli 'uluslararası tutuklama emri' çıkarmakla tehdit etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları