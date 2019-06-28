Rum ve Yunan medyası Türkiye'nin verdiği mesajı konuşuyor | Video 28.06.2019 22:52

Türk F-16’ları Yavuz sondaj gemisini selamladı, F-16 pilotları, Yavuz’un üzerinde uçarken o anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Pilotların Yavuz sondaj gemisiyle özçekimi, Yunan ve Rum basınında geniş yer buldu. Yunan ve Rumların tehditlerine rağmen, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyeti yürüten gemilerimizi selamlayan Türk jetlerinin görüntüsünü A Haber ekranlara taşımıştı. İşte o görüntü, Türkiye’den daha ziyade Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gündemin öncelikli konusu oldu. O küstah tehditleri savuranlar şimdi sus pus oldu. İşte haberin ayrıntıları…