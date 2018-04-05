Ruhani "Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum" 04 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından liderler basın açıklaması yaptı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani basın açıklamasında Suriye sorununa dikkat çekerek "Bugün Suriye halkının umudunun düne nazaran daha fazla olduğunu görmekten memnunum" dedi.