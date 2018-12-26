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RTÜK'ten FOX TV ve HALK TV'ye ödül gibi ceza!

26 Aralık 2018, Çarşamba

Provokatör yayınları sebebiye vatandaşların tepkisini çeken FOX TV ve HALK TV'ye RTÜK'ten ödül gibi ceza geldi.


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