RTÜK düğmeye bastı! Seçim günü yayın yasağını delen televizyonlar yand

RTÜK, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını açıklayan televizyon kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
RTÜK düğmeye bastı! Seçim günü yayın yasağını delen televizyonlar yand03.04.2019 12:02
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