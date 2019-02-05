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Rozetini Başkan Erdoğan taktı! Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

05 Şubat 2019, Salı

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


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