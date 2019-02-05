Rozetini Başkan Erdoğan taktı! Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Rozetini Başkan Erdoğan taktı! Tamer Akkal AK Parti'ye geçti05 Şubat 2019, Salı
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