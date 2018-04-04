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Ronaldo'nun muhteşem golünü Juventus taraftarları alkışladı

04 Nisan 2018, Çarşamba

Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun muhteşem golünü Juventus taraftarları ayakta alkışladı

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