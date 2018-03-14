Ronaldo, Doğu Guta'daki zulme sessiz kalmadı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye Rejimi ve Rusya'nın Doğu Guta'da masum halka karşı uyguladığı zulme tepki gösterdi. Ronaldo, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine "Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" çağrısında bulundu.
Ronaldo, Doğu Guta'daki zulme sessiz kalmadı13 Mart 2018, Salı
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Ronaldo ezilen bu çocukların ve halkın hep yanında yer alıyor ve yardım ettiğini duyuyoruz ona hayranım kendi vatandaşım gibi görüyorum İnşallah onu Türkiye’de görmek isteriz kapımız açık
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