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Ronaldo, Doğu Guta'daki zulme sessiz kalmadı

13 Mart 2018, Salı

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye Rejimi ve Rusya'nın Doğu Guta'da masum halka karşı uyguladığı zulme tepki gösterdi. Ronaldo, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine "Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" çağrısında bulundu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Memo Memo

Ronaldo ezilen bu çocukların ve halkın hep yanında yer alıyor ve yardım ettiğini duyuyoruz ona hayranım kendi vatandaşım gibi görüyorum İnşallah onu Türkiye’de görmek isteriz kapımız açık

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 13.03.2018 20:11
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