Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...26.02.2019 17:13
- Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...
- İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri
- 24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
- Son dakika: Bahçeli'den flaş 31 Mart mesajı
- CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
- Son dakika: Başkan Erdoğan Giresun mitinginde halka hitap etti
- Başkan Erdoğan: 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik
- Başkan Erdoğan: Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok
- Başkan Erdoğan: AB samimi değil idamcı Sisi'nin davetine katıldılar
- 24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
- Ünlü isimlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi
- Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü! İşte Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.