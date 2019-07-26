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Romanya'da feci kaza! 3 Arçelik yöneticisi hayatını kaybetti

26.07.2019 17:45

Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.


Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş trafik kazası sonucu hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

KAMYON TERS YOLA GİRDİ
Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

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