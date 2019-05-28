Roman vatandaşlardan Binali Yıldırım'a eğlenceli karşılama 28.05.2019 04:28

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Yenisahra 3. Roman İftarı'na katıldı. Yıldırım, Roman vatandaşların eğlenceli karşılamasını Twitter hesabından paylaştı. İşte o anlar...