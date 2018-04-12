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Roma soyunma odasında çılgın sevinç! Cengiz Ünder...

11 Nisan 2018, Çarşamba

Roma'nın Barcelona'yı rövanşta 3-0 yenerek şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği maçta son golün asistini yapan Cengiz Ünder, soyunma odasında çılgın bir sevinç yaşadı.

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