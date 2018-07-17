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Rockefeller ailesinin karanlık geçmişinin analizi

16 Temmuz 2018, Pazartesi

Dünyayı kasıp kavuran, hatta yönettikleri iddia edilen, kuşkusuz dünyanın en çok konuşulan ailesi Rockefeller sahip olduğu bu güce nasıl kavuştu? Ailenin zengin olma hikayesi ne? Rockefeller ailesinin politik bağları neler? İşte dünyanın en çok konuşulan ailesi Rockefeller ve karanlık geçmişi...

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