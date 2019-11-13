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Rize'deki feci kaza kameralarda! Toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı

13.11.2019 10:10

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde rampayı geri geri çıkmaya çalışan toprak yüklü kamyon dereye yuvarlandı. Kamyon şoförünün ağır şekilde yaralandığı kazada o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Şantiyede yük taşıyan kamyonet rampayı geri geri çıkmaya çalışırken damperindeki yük nedeniyle bir anda yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Yuvarlanma anında toprak yüklü dorse kamyondan ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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