Rize'de tekme tokatlı saldırıya maruz kalan genç kızı kurtaran adam dehşeti anlattı: Öldüresiye vuruyordu 29.07.2019 11:07

Rize'de gerçekleşen ve sosyal medyada infial yaratan olay sonrası önce serbest bırakılan Besim Güngör isimli şahıs, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Besim Güngör tarafından dövülerek bayıltılan Rabia T. isimli genç kızı şahsın elinden kurtaran Hakan Kırdal olay anında yaşananlar anlattı.

İnfial yaratan ve sosyal medyada büyük tepki gören olay, Rize'nin Tophane Mahallesi'nde bulunan Atatürk Caddesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Besim Güngör, Rabia T. isimli bir genç kızı yolda yürürken tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı ilk yumruk darbesinin ardından bayılan Rabia T., yere yığıldı.

Saldırgan ise genç kızın kafasını tekmelemeye devam etti. Rabia T., çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, kaçan saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Güngör, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntülerin basında ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Güngör'ün serbest bırakılmasına tepkiler büyüdü. Bunun üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Dün yeniden gözaltına alınan Güngör, mahkemedeki ifadesinin ardından bu kez tutuklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İtirazı 27 Temmuz'da değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz'da yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hâkimliğe cumhuriyet başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, tutuklama kararı verilmiştir."

Hürriyet'in haberine göre olaya müdahale ederek genç kızı saldırganın elinden kurtaran Hakan Kırdal ise şunları söyledi: "Kapının önünde telefonla görüşüyordum. Bir anda gördüm ve çok şaşırdım. Kızcağıza öldüresiye vuruyordu. Kızın kafası doğalgaz kutusunun oraya sıkışmıştı. Arkası boş olsaydı çok daha büyük tehlike yaşardı. Öldüresiye darbeleri görünce ne yapacağımı bilemedim. Bir an önce ayırmak istedim. Kızın hayati tehlikesi vardı, bayılmıştı. Çocuğu uzaklaştırmaya çalıştım. Etraftakiler de müdahale etmedi. Kızın yanına gittim. Yüzü gözü kan içindeydi. Ambulans çağırdık. Ayıldıktan sonra titremeye başladı. Bir şey de diyemedi, şoktaydı."

Baba Orhan T. de Rabia'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRDÜ KAÇTI

Olayı saniye saniye kaydeden güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan ve Rabia T.'yi kendisine yaklaşırken görünce yerinden fırlayıp içeri kaçan bir kadın dikkat çekti. Saldırgan ise kadının kaçtığı yerin arkasındaki kapıdan çıkıp Rabia'yı öldüresiye dövdü.