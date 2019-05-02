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Rize'de Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım parkta oynarken kayboldu

02.05.2019 08:43

Rize’nin Fındıklı ilçesinde parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde saat 17.00 sularında parkta oynayan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım bir anda ortadan kayboldu. Yakınları oynayan çocukları bulamayınca hemen polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri ve vatandaşlarında yardımıyla geniş çapa arama çalışması başlatıldı.


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