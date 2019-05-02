Rize'de kaybolan iki çocuk Müge Anlı canlı yayını sırasında bulundu (VİDEO) 02.05.2019 10:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mayıs 2019 canlı yayında, Müge Anlı Rize Fındıklı’da kaybolan 2 çocuğun bulunması için acil çağrı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Müge Anlı’nın ekibi de bölgeye hareket etti. Müge Anlı canlı bağlantı yaptığı sırada kayıp çocukların bulunduğu haberi geldi. Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü müdürü ile olay yerine gelerek iki çocuğun son durumu hakkında bilgi verdi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.