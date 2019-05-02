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Rize'de kaybolan 2 çocuğun bulunma anı kamerada! (Video)

02.05.2019 11:09

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için sevindirici haber geldi. Rize Valisi Kemal Çeber, Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım'ın bulunduğunu açıkladı. İki çocuğun bulunma anı kameralara böyle yansıdı...


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