Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için sevindirici haber geldi. Rize Valisi Kemal Çeber, Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım'ın bulunduğunu açıkladı. İki çocuğun bulunma anı kameralara böyle yansıdı...
Rize'de kaybolan 2 çocuğun bulunma anı kamerada! (Video)02.05.2019 11:09
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