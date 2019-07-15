Rize'de düğün 'zehir' oldu! Acil servisler doldu taştı 15.07.2019 00:58

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.