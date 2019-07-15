Haberler Web TV Rize'de düğün 'zehir' oldu! Acil servisler doldu taştı

Rize'de düğün 'zehir' oldu! Acil servisler doldu taştı

15.07.2019 00:58

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları