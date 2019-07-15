Rize'de düğün 'zehir' oldu! Acil servisler doldu taştı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'de düğün 'zehir' oldu! Acil servisler doldu taştı15.07.2019 00:58
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