Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon'da yüzerken bulundu

Kurban Bayramının 1. günü Rize'de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.
Rize'de Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve vatandaşların takip ettiği dana denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize'ye gönderildi.
Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon'da yüzerken bulundu25 Ağustos 2018, Cumartesi
Kurban Bayramının 1. günü Rize'de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.
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