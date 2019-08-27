Rize'de bir şahsın eşi ve çocuğunun gözleri önünde vurulduğu anlar kamerada 27.08.2019 15:20

Rize’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Halim Suyabatmaz isimli vatandaş eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D. tarafından 8 el ateş edilmek suretiyle saldırıya uğradı. Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Olay Rize Merkez Tophane Mahallesi Dalyan mevkiinde meydana geldi. Halim Suyabatmaz isimli vatandaş eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D. tarafından 8 el ateş edilmek suretiyle saldırıya uğradı.

Aralarında arazi meselesi olduğu öğrenilen N.D. tarafından saldırıya uğrayan Suyabatmaz'ın belden aşağısına çeşitli yerlere 5 kurşun isabet etti. Olay yerinde yaralanan Suyabatmaz özel bir araç ile Rize devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Suyabatmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili incelme başlattı.