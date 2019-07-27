Rize'de bir şahıs, genç kızı yumrukla bayılttı, sonra tekmeledi | Video 27.07.2019 17:47

Rize'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.