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Rize'de bir şahıs, genç kızı yumrukla bayılttı, sonra tekmeledi | Video

27.07.2019 17:47

Rize'de bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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