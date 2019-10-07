Rize ve Artvin'de sel: Yollar kapandı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 07.10.2019 01:25

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Artvin'in Borçka ilçesinde dere taşması sonucu bir evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu 17 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.