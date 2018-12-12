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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü

12 Aralık 2018, Çarşamba

Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü hastaneden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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