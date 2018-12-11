Rize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Peki, Altuğ Verdi'ye saldırı nasıl oldu? Saldırgan polis memuru kim? Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir, hangi kritik görevlerde yer almıştır? Habere ilişkin tüm ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak aktardı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu (Altuğ Verdi kimdir?)11 Aralık 2018, Salı
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