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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri!

11 Aralık 2018, Salı

Son dakika haberine göre Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.


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