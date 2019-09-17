Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in 4.kez Dünya Şampiyonu oldu. Kayaalp'in Yozgat’ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı. İşte o görüntüler...
Rıza Kayaalp’in dünya şampiyonluğu ailesini sevince boğdu17.09.2019 19:51
- Rıza Kayaalp’in dünya şampiyonluğu ailesini sevince boğdu
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