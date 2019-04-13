Rıza Çalımbay: İnşallah Beşiktaş şampiyon olur

Tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının ardından A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "İnşallah Beşiktaş şampiyon olur" ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay: İnşallah Beşiktaş şampiyon olur13.04.2019 22:36
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