Rıza Altun son dakika öldü mü? Terörist Rıza Altun kimdir, nereli kaç yaşında (MİT TSK operasyonu haberleri) 27.03.2019 16:24

Rıza Altun kimdir? Güvenlik güçlerinden gelen bilgiye göre 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Bayık'ın sağ kolu olarak bilinen Rıza Altun düzenlenen hava operasyonunda vuruldu. Rıza Altun'un ağır yaralı olduğu ise belirtildi. Peki Rıza Altun kimdir? Nereli? Merak edilen detaylar haberimizde... Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da öldürüldü.