Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu

Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. Denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu03.07.2019 19:32
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