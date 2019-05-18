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Ringe Başkan Erdoğan tişörtüyle çıkan boksör rakibini perişan etti!

18.05.2019 16:32

Türkiye adına dövüşen "Dagi" Saygid Guseyn Arslanaliev, Amir Khan'ı ilk rauntta nakavt ederek One Championship hafif siklet turnuvasında finale yükseldi. Arslanaliev, Ringe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Şamil'in fotoğraf baskısının olduğu tişörtle geldi.


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