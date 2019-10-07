Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Batuhan Akduman boğarak öldürmeye çalıştı! 07.10.2019 11:51

Rusya'da gerçekleştirilen bir organizasyonda, Rafael Abrahamyan adlı Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçü rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı. Gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcu Batuhan Akduman'ın üzerine çıkarak uzun bir süre boğmaya çalıştı. Hakemin araya girme çabaları ise hiçbir işe yaramadı. Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. İşte ringde yaşanan o dehşet verici anlar...

Sosyal medyaya da paylaşılan bir dövüş sahnesi izleyenleri dehşete düşürdü. Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı öldürmeye çalıştı.

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi. Ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğmak istedi. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

Elde edilen bilgilere göre maçın Rusya'da oynandığı tahmin ediliyor. Türk ve Ermeni sporcular arasındaki çekişme tüm dünya tarafından biliniyor. Ancak Abrahamyan, tarafından yapılan bu girişim birçok spor yorumcusu tarafından resmen adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirildi. Yapılan paylaşım bir çok eleştiri alırken bazı ermeni vatandaşlarının dahi yaşanan olaya tepki gösterdiği görüldü.