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Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm! Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan hayatını kaybetti

25.07.2019 22:29

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.


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