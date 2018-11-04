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Ridley Scott'ın yönettiği Türk Hava Yolları (THY) reklamı yayınlandı

04 Kasım 2018, Pazar

Türk Hava Yolları'nın (THY), dünyaca ünlü Oscarlı yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen yeni reklam filminden ilk görüntüler yayınlandı. Seri olarak planlan reklam filminin ilk bölümünde İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Çırağan Sarayı gibi İstanbul'un çeşitli mekanlarına yer verildi.


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