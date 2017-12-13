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Richard Moore Türkiye'ye veda etti

12 Aralık 2017, Salı
Türkiye'deki görevinin sonuna gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Twitter'dan veda videosu yayınladı.
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