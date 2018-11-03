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Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

03 Kasım 2018, Cumartesi

İstanbul 4. Levent’te cadde üzerinde koltuk değneğiyle bekleyen engelli bir vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle taksiciler tarafından araca alınmadı. O anlar ise bir dolmuş şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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