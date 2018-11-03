Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı 03 Kasım 2018, Cumartesi

İstanbul 4. Levent’te cadde üzerinde koltuk değneğiyle bekleyen engelli bir vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle taksiciler tarafından araca alınmadı. O anlar ise bir dolmuş şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.