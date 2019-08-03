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Reynmen’den Instagram'da ünlüleri kızdıracak sözler

03.08.2019 13:18

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı ikinci şarkısı "Ela" ile rekorları alt üst eden sosyal medya fenomeni Reynmen'den Instagram'da ünlüleri kızdıracak bir yorum geldi. Instagramdan gelen soruları yanıtlayan Reynmen, Buse Varol'un kendisi hakkındaki sözleriyle dalga geçti.


Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarla müzik dünyasında yükselişe geçen ve birçok ünlü isim tarafından eleştirilen sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Reynmen, kendisini kıskanan ünlü isimler için de "Kudurabilirler" dedi.

"SAHİP OLDUKLARIMI KISKANAN ÜNLÜLER KUDURABİLİR"
Fenomen, bir hayranının, "Ünlüler seni kıskanıyor, parlamandan…"mesajına "Allah herkesin kalbine göre versin dememe rağmen benim sahip olduğum şeyi kıskanan ne kadar ünlü varsa hepsi kudurabilir."cevabını verdi.

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