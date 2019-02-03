Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş Derdim Olsun klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'na selam durdu! 03 Şubat 2019, Pazar

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın Derdim olsun şarkısının klibi 7 günde 53 milyon kez izlendi. Tüm Türkiye'nin konuştuğu klipte, BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopter kazasına gönderme yapan, Youtube'da Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş kimdir?