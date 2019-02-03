Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın Derdim olsun şarkısının klibi 7 günde 53 milyon kez izlendi. Tüm Türkiye'nin konuştuğu klipte, BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopter kazasına gönderme yapan, Youtube'da Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş kimdir?
Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş Derdim Olsun klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'na selam durdu!03 Şubat 2019, Pazar
- 121 kişinin can verdiği Brezilya'daki baraj faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş Derdim Olsun klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'na selam durdu!
- Murat Yıldırım'dan duygulandıran Ayşen Gruda konuşması...
- John Pilger: ABD 132 askeri üssü ile Çin'i abluka altına aldı
- Malatya'da otele pompalı tüfekle saldırı
- Antalya'da dehşet! Genç kızı ormana götürüp dakikalarca dövdüler
- Venezuela'da Maduro'ya dev destek
- Son dakika: Adana Pozantı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı....
- Son dakika... Antalya'da kayıp Buse'nin arandığı bölge sualtından görüntülendi
- CHP'li Battal İlgezdi seçmenle adeta dalga geçti!
- İsveç'te hamile kadına görülmedik işkence!
- Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Türkiye sırtını dönmeyecektir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.