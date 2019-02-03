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Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş Derdim Olsun klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'na selam durdu!

03 Şubat 2019, Pazar

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın Derdim olsun şarkısının klibi 7 günde 53 milyon kez izlendi. Tüm Türkiye'nin konuştuğu klipte, BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu helikopter kazasına gönderme yapan, Youtube'da Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş kimdir?


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