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Reyhanlı'ya roketli saldırı

31 Ocak 2018, Çarşamba
Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'den Reyhanlı'ya 2 adet roket fırlattı. Fırlatılan roketlerde biri Reyhanlı'daki bir eve düşerken evde bulunan 17 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti. A Haber ekibi bölgeden yaptığı canlı yayınla gelişmeleri aktardı.
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