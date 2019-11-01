Resulayn'da yakalanan 18 Esad askeri Rusya'ya böyle teslim edildi 01.11.2019 17:43

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın 29 Ekim'de Resulayn'da ele geçirdiği 18 Suriye rejim askerinin Rusya'ya iade edildiği görüntüler yayınlandı.

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

ESAD ASKERLERİNİN RUSYA'YA VERİLME GÖRÜNTÜSÜ

Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. . Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.

Esad'ın 18 askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.