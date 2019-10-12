Resulayn'da sıcak çatışma anları kamerada! Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a böyle girdi |Video 12.10.2019 15:35

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı harekatı sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusundaki Rasulayn'in meskun mahali kontrol altına aldı. Rasulayn'a girerken yaşanan çatışmalar ise böyle görüntülendi.