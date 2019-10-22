Resulayn'da hainlerin tünel ağı bulundu! Kentin altını delik deşik etmişler! 22.10.2019 11:40

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan bebek katili YPG'nin Resulayn'da Türkiye sınırına kadar uzanan bir tünel ağı daha bulundu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir tünel ağı bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPG/PKK'ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.

SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti.