Resulayn'da hainlere ait bir terör tüneli daha bulundu! Şimdiye kadar bulunan en geniş... 21.10.2019 15:24

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında bulunan ve hain terör örgütüne ait tünellere bir yenisi daha eklendi. Terörden temizlenen Resulayn'ın altını tamamen saran tünel, Türkiye sınırına kadar uzanıyor.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen ilçelerde bebek katillerinin tünelleri bir bir ortaya çıkıyor.

YPG'den kurtarılan Resulayn'ın altını saran tünel ağı görüntülendi. Dışı metalle kaplanmış tünelin, yerin 13 metre altında ve 3 metre yüksekliğinde olduğu görülüyor.

Hainlerin yaptığı bu tüneller, Türkiye sınırına kadar uzanıyor. Tünellerde nefessiz kalınmaması için her 10 metrede bir havalandırma ve dinlenme alanı bulunuyor.

Öte yandan görüntülerdeki tünelin girişi, harekat boyunca bulunan tünellerin girişlerinden çok daha geniş olması da dikkat çekti.